DFB-Pokalfinale : Dortmund beginnt mit Haaland - Leipzig ohne Forsberg

Borussia Dortmund geht mit Erling Haaland in das Finale des DFB-Pokals gegen RB Leipzig.

Berlin | Der norwegische Stürmer steht am Donnerstagabend (20.45 Uhr/ARD und Sky) im Berliner Olympiastadion ebenso wie Jude Bellingham von Beginn an auf dem Rasen. Weitere Änderungen nahm BVB-Trainer Edin Terzic im Vergleich zum 3:2-Erfolg gegen die Leipziger in der Bundesliga nicht vor. RB-Trainer Julian Nagelsmann zeigt sich dagegen wechselfreudiger. Vie...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.