Premier League : Dortmund-Gegner Man City verliert in Überzahl gegen Leeds

Der englische Tabellenführer Manchester City hat in der Premier League eine überraschende Niederlage kassiert.

Manchester | Trotz einer Halbzeit in Überzahl unterlag der Champions-League-Gegner von Bundesligist Borussia Dortmund zuhause mit 1:2 (0:1) gegen Leeds United. Der Siegtreffer für die Gäste fiel erst in der Nachspielzeit. Vier Tage nach dem 2:1-Erfolg gegen den BVB in der Fußball-Königsklasse verlor Man City dank eines Doppelpacks von Leed's Stuart Dallas (42./...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.