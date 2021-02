20. Bundesliga-Spieltag : Dortmund patzt erneut - Nächste Niederlage für Schalke

Borussia Dortmund ist am Bundesliga-Samstag der große Verlierer. Die Schlappe in Freiburg und die Siege der Konkurrenz schmerzen den BVB. Im Abstiegskampf wird es immer dunkler für Schalke. Mainz dagegen schöpft Hoffnung.

Frankfurt am Main | Auf der Jagd nach einem Platz in der Champions League hat Borussia Dortmund schon wieder einen Rückschlag kassiert. Der Vizemeister unterlag beim SC Freiburg mit 1:2 (0:0) und verlor damit weiter an Boden auf die Konkurrenz in der Fußball-Bundesliga. ...

