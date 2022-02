Fussball : Dresden bleibt sieglos: Aber Punkt in Paderborn

Es war bereits das dritte Aufeinandertreffen beider Mannschaften in dieser Saison. Nach einem Sieg der Dresdner im DFB-Pokal folgte ein Auswärtssieg der Paderborner in der Liga. Beim Unentschieden fehlte Topstürmer Daferner im Angriff an allen Ecken und Enden.

Dynamo Dresden hat seine Sieglosserie in der 2. Fußball-Bundesliga fortgesetzt und auch im vierten Duell seit dem Jahreswechsel nicht gewonnen. Immerhin reichte es am Samstag beim SC Paderborn für ein torloses Unentschieden vor 3614 Zuschauern, von denen rund 300 aus Sachsen kamen. „Wir sind stolz, dass wir hier etwas mitnehmen konnten“, sagte Michael ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.