Fussball : Dressur-Weltcup mit Olympiasiegerin von Bredow-Werndl

In den Holstenhallen Neumünster geht es am Wochenende um Weltcup-Punkte im Dressurreiten. Dabei sind klangvolle Namen am Start: Doppel-Olympiasiegerin Jessica von Bredow-Werndl (Aubenhausen), Mannschafts-Olympiasiegerin Isabell Werth (Rheinberg) und Mannschafts-Europameisterin Helen Langenhanenberg (Billerbeck). Die Prüfungen werden wegen der Corona-Pandemie ohne Publikum stattfinden. Gemeldet haben 19 Paare aus sieben Nationen. Springprüfungen finden nicht statt.

Für Jessica von Bredow-Werndl ist es ein Neustart nach fünf Monaten Pause. Zuletzt war sie bei der EM im September in Hagen am Start, wo sie dreimal siegreich war. Neumünster ist die vorletzte Station der Weltcup-Tour. Das Finale findet im April in Leipzig statt....

