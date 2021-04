Rückkehr aus Türkei : Düsseldorfs Karaman positiv getestet

Fortuna Düsseldorfs Angreifer Kenan Karaman ist nach seiner Rückkehr von der türkischen Nationalmannschaft positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Düsseldorf | Der 27-Jährige befindet sich nun in häuslicher Quarantäne und fällt für das Spiel bei Darmstadt 98 am Ostersonntag aus, gab der Fußball-Zweitligist am Karfreitag nach einer PCR-Testung vom Vortag bekannt. Demnach seien der restliche Kader und die Betreuer der Fortuna nicht betroffen. Schon während der Länderspielpause hatten die Rheinländer Kenntni...

