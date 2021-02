Borussia Mönchengladbach : Eberl deutet Entscheidung über Rose vor Pokalspiel an

Borussia Mönchengladbachs Sportchef Max Eberl hat eine Entscheidung über die Zukunft von Trainer Marco Rose bis zum Pokalhit gegen Borussia Dortmund angekündigt.

Mönchengladbach | „Wir sind beide nicht dumm und wissen, was kommt. Ja, wir werden reden und dann entscheiden“, sagte Eberl in einem Interview der „Bild“-Zeitung. Der BVB ist stark an einer Verpflichtung Roses interessiert. Der 44-Jährige hat in Mönchengladbach noch eine...

