Braunschweig : Eintracht hat eine Präsidentin: Kumpis gewinnt Wahl

Die Rot-Kreuz-Vorständin Nicole Kumpis ist neue Präsidentin von Eintracht Braunschweig. Die 48-Jährige setzte sich am Mittwochabend bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung mit 472:411 Stimmen gegen den Unternehmer Axel Ditzinger durch und ist damit die erste Frau seit 36 Jahren, die in Deutschland an der Spitze eines Profifußball-Clubs steht. 1986 war die FDP-Politikerin Gisela Schwerdt für acht Monate Präsidentin von Arminia Bielefeld gewesen.

Kumpis wurde bei dem Tabellenvierten der 3. Liga zur Nachfolgerin von Christoph Bratmann gewählt, der bei einer Mitgliederversammlung im November nicht die nötigen Stimmen für eine Wiederwahl erhielt. Die Veranstaltung am Mittwoch wurde coronabedingt nur virtuell durchgeführt. Die Vorständin des Deutschen Roten Kreuzes Braunschweig-Salzgitter war in de...

