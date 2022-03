Europa League : Eintracht vor Sevilla-Trip zuversichtlich

Eintracht Frankfurt ist in der Europa League in dieser Saison noch ungeschlagen. Daran soll sich auch im Achtelfinale gegen Betis Sevilla nichts ändern. Die Zuversicht bei den Hessen ist groß.

Bei der Rückkehr in die Wohlfühloase Europa League nach dreimonatiger Pause will Eintracht Frankfurt an die souveräne Gruppenphase anknüpfen und mit einem starken Auftritt Kurs auf das Viertelfinale nehmen. „Wir sind rechtzeitig wieder in Schuss. Wenn wir am Donnerstag heimfliegen, wollen wir sagen können: Wir haben ein geiles Spiel gemacht“, sagte Tr...

