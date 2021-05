2. Liga : Elf Tore im Erzgebirge: Paderborn fertigt Aue mit 8:3 ab

Der SC Paderborn hat ein Torefestival in der 2.

Aue-Bad Schlema | Fußball-Bundesliga für sich entschieden und sich auf Rang acht nach vorn geschoben. Das Team von Trainer Steffen Baumgart gewann beim FC Erzgebirge Aue mit 8:3 (4:2). In einer vor allem in der ersten Hälfte wilden Partie waren die Gastgeber durch zwei schnelle Treffer von Dimitri Nazarov (1./4.) in Führung gegangen. Doch Tore von Dennis Srbeny (...

