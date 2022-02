23. Spieltag : Elfmeter sorgt für nächsten Rückschlag beim VfB Stuttgart

Der VfB Stuttgart verpasst das lang ersehnte Erfolgserlebnis gegen den VfL Bochum in der Nachspielzeit. Zudem müssen die Schwaben einen Ausfall verkraften und haben einen Spieler der Trost braucht.

Weil Konstantinos Mavropanos in der Nachspielzeit einen Elfmeter verursachte, endete das für den VfB Stuttgart so wichtige Heimspiel gegen den VfL Bochum am Samstag mit 1:1 (0:0) und war der nächste Rückschlag für den VfB Stuttgart im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga. VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo versuchte Mavropanos zu trösten. Niedergeschlage...

