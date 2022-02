Turnier in England : EM-Härtetest: DFB-Frauen unterliegen Olympiasieger Kanada

Gegen drei Weltklasse-Teams treten die DFB-Frauen beim Arnold Clark Cup vor der EM an. Im zweiten Spiel setzt es die erste Niederlage. Das kann auch eine Torhüterin mit Heimvorteil nicht verhindern.

Die deutschen Fußballerinnen haben beim EM-Testturnier in England gegen Kanada den Kürzeren gezogen. Das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg unterlag am Sonntagabend in Norwich im Duell zwischen den Olympiasiegerinnen von 2016 und 2021 etwas unglücklich mit 0:1 (0:1). Vor nur 200 Zuschauern im Carrow Road Stadion traf Vanessa Gilles (7. ...

