Nationalmannschaft : EM-Kader: Löw holt Müller und Hummels zurück

Thomas Müller und Mats Hummels sind zurück im EM-Kader der Nationalmannschaft. Einige andere Überraschungen hat Bundestrainer Joachim Löw auch parat.

Frankfurt am Main | Joachim Löw holt die 2019 von ihm ausgemusterten Routiniers Thomas Müller und Mats Hummels für die EM in die Fußball-Nationalmannschaft zurück. Das Weltmeister-Duo von 2014 zählt zum 26 Spieler umfassenden Kader, den der Bundestrainer in Frankfurt am Main präsentierte. Auch bei seiner letzten Kader-Nominierung wartete der nach der EM ausscheidende ...

