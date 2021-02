Bundesliga : Ende der Bedenkzeit: Gladbach-Trainer Rose zieht es zum BVB

Schon seit Wochen wurde über einen Wechsel von Marco Rose aus Mönchengladbach nach Dortmund spekuliert. Nun ist die Entscheidung gefallen. Der 45-Jährige macht von seiner Ausstiegsklausel Gebrauch und beendet sein Engagement in Mönchengladbach.

