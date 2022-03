3. Bundesliga : Enochs trifft alte Liebe: „Kindertribüne übertrifft alles“

Zwickau-Trainer Joe Enochs hat vor dem direkten Duell in der 3. Fußball-Liga noch immer eine besondere Beziehung zu seinem langjährigen Club VfL Osnabrück. Dass die Kindertribüne im Osnabrücker Stadion an der Bremer Brücke nach ihm benannt ist, sei für ihn „die wertvollste Auszeichnung, die größte Ehre, die ich beim VfL bekommen habe“, sagte der 50 Jahre alte Amerikaner in einem Interview der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (Dienstag). „Rekordspieler, Mitglied der Jahrhundertelf - das ist alles schön, aber die Kindertribüne übertrifft alles. Das ist eine bleibende Auszeichnung.“

Enochs war von 1996 bis 2008 Spieler so...

