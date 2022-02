Nach Angriff Russlands : Erik Shuranov sorgt sich um Verwandte in Ukraine

Nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine blickt auch der deutsche U21-Auswahlspieler Erik Shuranov (20) vom Fußball-Zweitligisten 1. FC Nürnberg sorgenvoll in sein Heimatland.

„Er hat natürlich auch Ängste und Sorgen um seine Familie. Die würde jeder haben, weil es eine schreckliche Situation ist, die wir da gerade erleben“, sagte „Club“-Coach Robert Klauß. Der Konflikt ist auch Thema in der Nürnberger Kabine. „Wir haben kurz nachgefragt bei ihm, ob alles okay ist“, berichtete Klauß in der Pressekonferenz zum Spiel der Nürnb...

