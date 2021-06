Nach Eriksen-Kollaps : Erste-Hilfe-Kurse für Fußball-Profis in Italien

Nach dem Zusammenbruch von Dänemarks Christian Eriksen während des EM-Spiels gegen Finnland will Italien verpflichtende Erste-Hilfe-Kurse für Fußball-Profis einführen.

København | In Zukunft sollten alle Spieler der ersten drei Ligen des Landes entsprechend geschult werden, gab Verbandspräsident Gabriele Gravina im EM-Camp der italienischen Nationalmannschaft in Florenz bekannt und bezog sich dabei explizit auf den Einsatz von Dänemarks Kapitän Simon Kjaer. Der Profi von AC Mailand hatte Eriksen nach dessen Kollaps am Samstag s...

