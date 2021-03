Barçagate-Affäre : Ex-Barça-Präsident Bartomeu wieder auf freiem Fuß

Josep Bartomeu, bis vor wenigen Monaten noch Präsident des spanischen Fußball-Topclubs FC Barcelona, ist einer Gerichtsmitteilung zufolge unter Auflagen wieder auf freiem Fuß.

Barcelona | Der 58 Jahre alte Unternehmer der Baubranche war am Vortag in der sogenannten Barçagate-Affäre um illegale Aktivitäten im Netz der Untersuchungsrichterin in Barcelona vorgeführt worden, wie das Oberlandesgericht der Region Katalonien mitteilte. Bartomeu habe dabei von seinem Recht auf Aussageverweigerung Gebrauch gemacht, hieß es. Er hatte eine Nacht ...

