Serie A : Ex-Bayern-Spieler Arturo Vidal am Knie operiert

Der frühere Bayern-Profi Arturo Vidal ist erfolgreich am Knie operiert worden.

Milano | Das teilte sein Verein Inter Mailand mit. Der 33 Jahre alte Chilene sollte das Krankenhaus am Nachmittag wieder verlassen. In den kommenden Tagen wolle er mit dem Aufbautraining beginnen, hieß es weiter in der Mitteilung des Tabellenführers der italienischen Serie A. Unklar war, wann Vidal wieder einsatzbereit ist. Der Fußball-Profi war im Septe...

