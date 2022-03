Vor DFB-Bundestag : Ex-DFL-Boss Rettig für Neuendorf als DFB-Präsident

Der frühere DFL-Spitzenfunktionär Andreas Rettig hofft auf die Wahl des Amateurvertreters Bernd Neuendorf zum neuen Präsidenten des Deutschen Fußball-Bundes.

„Ich kenne und schätze ihn. Er ist ein unbelasteter, integrer und verlässlicher Partner. Das hat er als Präsident meines Heimatverbandes Mittelrhein unter Beweis gestellt“, sagte Rettig in einem Interview der „Frankfurter Rundschau“. Neuendorf (60) tritt an diesem Freitag beim DFB-Bundestag gegen den vom Profifußball unterstützten Peter Peters (59) an....

