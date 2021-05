U23-Auswahl : Ex-Nationalspieler Volland als Olympia-Kandidat

U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz hat für die Olympischen Spiele weiter die erfahrenen Profis Kevin Volland und Max Kruse im Blick.

Frankfurt am Main | „Kevin hätte auf jeden Fall Lust und ist in Monaco aktuell ja auch in einer sehr guten Verfassung“, sagte Kuntz „ran.de“ über den zehnmaligen Fußball-Nationalspieler und Profi von der AS Monaco. Auch Union Berlins Kruse habe er zuletzt beobachtet. Mats Hummels sei dagegen nur „eine ernsthafte Option, wenn er nicht von Joachim Löw für die A-Nationalman...

