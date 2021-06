Der Bundesliga-Skandal : Ex-Schalker Burdenski: Bestechung wie 1970/71 kaum möglich

Der damalige Schalker Torwart Dieter Burdenski hält einen erneuten Bestechungsskandal in der Fußball-Bundesliga wie in der Saison 1970/71 für fast ausgeschlossen.

Frankfurt am Main | „Heute ist das nicht mehr möglich“, sagte Burdenski der Deutschen Presse-Agentur. „Zu 100 Prozent soll man Dinge nie ausschließen, aber das Spiel ist heute noch viel gläserner geworden. Das wäre heute so nicht mehr durchführbar. Die Summen damals waren Peanuts, das war nichts, von dem man dann hätte in der Karibik leben können.“ Der Bestechungss...

