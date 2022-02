FC Bayern München : Extreme Fallhöhe gegen Fürth: „Am Ende geht es ums Liefern“

Wie beenden die Münchner Stars eine bisherige Woche zum Vergessen? Der Trainer hat eine klare Vorstellung. „Bayern München ausstrahlen“, lautet Nagelsmann Ansage. Die Fürther wollen „voll rauspowern“.

Erster gegen Letzter - eine größere Fallhöhe geht nicht mehr für die gerade arg schwächelnden Bayern-Stars. Nach dem überraschenden 2:4-Desaster in Bochum und dem Beinahe-Flop beim 1:1 in der Champions League gegen Red Bull Salzburg birgt das Heimspiel an diesem Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) gegen den erstarkten, aber in der Fußball-Bundesliga immer noch a...

