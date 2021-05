Premier League : FC Chelsea will Fanvertreter zu Vorstandssitzungen einladen

Der Premier-League-Verein FC Chelsea hat angekündigt, ab 1. Juli zu den Vorstandssitzungen des Clubs auch Fans einzuladen.

London | Jeweils drei sogenannte Fanberater, die durch eine Wahl bestimmt werden, sollen in Zukunft an den Sitzungen teilnehmen, um zu gewährleisten, dass die Chelsea-Anhänger am Entscheidungsprozess des Vereins beteiligt werden. Man werde nun offizielle und nicht-offizielle Fangruppen kontaktieren, um den Auswahlprozess zu erörtern, teilte Chelsea auf seiner ...

