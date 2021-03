Bundesliga : FC Köln nimmt Training wieder auf - Corona-Tests negativ

Nach einem positiven Corona-Test im Funktionsteam des 1.

Köln | FC Köln sind bei dem Fußball-Bundesligisten vorerst keine weiteren Fälle aufgetreten. „Alle PCR-Tests von Spielern und Staff am heutigen Donnerstagmorgen waren negativ“, teilte der Club via Twitter mit. In Absprache mit dem Gesundheitsamt können die Spieler von Trainer Markus Gisdol nun wieder zusammen trainieren. Am Mittwoch hatte der FC das Ma...

