WM-Qualifikation : Fehlstarts für Les Bleus und Oranje - Portugal gewinnt

Fußball-Weltmeister Frankreich enttäuscht seine Fans, die Niederlande legen in der Türkei einen kapitalen Fehlstart hin. Europameister Portugal feiert einen glücklichen Auftaktsieg in der WM-Qualifikation.

Paris | Weltmeister Frankreich hat den erhofften Heimsieg beim Start in die Qualifikation für die Fußball-WM 2022 durch ein Eigentor verpasst. Die Mannschaft von Auswahltrainer Didier Deschamps musste sich in Paris im Auftaktspiel der Gruppe D mit einem 1:1 (1:0) gegen die Ukraine begnügen. Torjäger Antoine Griezmann vom FC Barcelona brachte Les Bleus in d...

