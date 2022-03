Muras-Kolumne : Felix Magath und der Hertha BSC: Ehestifter war die Not

Felix Magath soll Hertha BSC vor dem Abstieg retten. Kolumnist Udo Muras erinnert sich an die Negativ-Highlights aus Magaths Trainerkarriere.

Nachzulesen in meiner Kolumne vom 11. Oktober 2017, als ich sogar eine Wette anbot. Leider schlug keiner ein. Es ist trotzdem ganz unglaublich: Der Quälix und die Alte Dame Hertha – da haben sich zwei gefunden, die sich nie gesucht haben. Ehestifter war die blanke Not. Herthas Not im Abstiegskampf, der sich für einen Big City Club so sehr schickt wie e...

