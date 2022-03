Regionalliga West : Fernduell um den Aufstieg: Münster gewinnt in Düsseldorf

Die früheren Bundesligisten Preußen Münster und Rot-Weiss Essen liefern sich ein spannendes Fernduell um den Aufstieg in die 3. Fußball-Liga. Am Sonntag gewann Münster (64 Punkte) zum Abschluss des 30. Spieltags in der Regionalliga West mit 1:0 (0:0) bei Fortuna Düsseldorf II und verteidigte die Position an der Tabellenspitze mit einem Zähler Vorsprung auf Verfolger Essen (63). Darius Ghindovean (63. Minute) erzielte den entscheidenden Treffer für die Mannschaft von Preußen-Trainer Sascha Hildmann.

RWE hat auf Rang zwei allerdings zwei Spiele weniger als Münster ausgetragen und kann bereits am Mittwoch (19.30 Uhr) mit einem Erfolg im Nachholspiel bei RW Ahlen die Tabellenführung zurückerobern. Am Samstag hatten sich die Essener mit 3:0 (2:0) gegen den abstiegsbedrohten KFC Uerdingen behauptet. Alle drei Treffer für Essen erzielte Torjäger Simon E...

