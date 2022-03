Turnier am Weltfrauentag : FIFA-Influencerin Ebru gewinnt „ShEsports Cup”

Die FIFA-Influencerin Ebru „Ebru“ Önal von SV Wehen Wiesbaden hat den „ShEsports Cup“ in FIFA 22 gewonnen. Bei dem Einladungsturnier zum Weltfrauentag haben sich zehn der besten Spielerinnen weltweit gemessen.

„Ich bin glücklich, dass ich vielen Leuten gezeigt habe, wie ich FIFA spiele und dass Frauen FIFA spielen können”, sagte Ebru im Gewinnerinneninterview. Zum Turniersieg musste sie durch ein echtes Herzschlagfinale gegen die Britin Lisa „Lisa” Manley. In zwei Matches plus Verlängerung ging es hin und her zwischen den beiden Finalistinnen. Nach einem 2:2...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.