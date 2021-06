EM in Slowenien : Final-Vorfreude bei deutscher U21

„Holt Euch den Titel, Jungs!“ Wie 2009 und 2017 will Deutschlands U21 wieder als Europameister feiern. Als Außenseiter hat die Auswahl von Stefan Kuntz mit dem Finaleinzug schon eine große Leistung vollbracht. Eine gefürchtete deutsche Fußball-Tugend lebt auf.

Frankfurt am Main | Voller Selbstvertrauen stimmten sich Stefan Kuntz und seine U21 auf das Finalspektakel ein. Wie die großen U21-Generationen um Manuel Neuer im Jahr 2009 und um Serge Gnabry acht Jahre später will jetzt die Auswahl um Halbfinal-Held Florian Wirtz als Europameister triumphieren. „Für mich geht es darum, das Turnier zu gewinnen. Wer am Ende die Tore s...

