Löw-Nachfolge : Flick: Kein Zeitdruck bei Bundestrainer-Entscheidung

Der scheidende Bayern-Coach Hansi Flick mag keinen Zeitpunkt für seine Entscheidung über ein mögliches Engagement als Fußball-Bundestrainer nennen.

Grassau | „Ich habe immer gesagt, dass ich keinen Druck verspüre. Natürlich sind die Gespräche gut, aber mehr gibt es dazu nicht zu sagen“, sagte der 56 Jahre alte Flick in Grassau mit Blick auf den Austausch mit DFB-Direktor Oliver Bierhoff. Flick ist Wunschkandidat des DFB für die Nachfolge von Joachim Löw. Er will offenbar das Saisonende in der Bundesliga...

