Verletzter Bayern-Torjäger : Flick zu früherer Lewandowski-Rückkehr: „Kein Risiko“

Robert Lewandowski will beim FC Bayern schneller als prognostiziert zurückkehren.

München | Wie der „Kicker“ berichtet, glaubt der Weltfußballer an ein schnelleres Comeback und strebt eine Rückkehr in zwei Wochen an. Damit könnte er womöglich im Viertelfinal-Rückspiel bei Paris Saint-Germain am 13. April schon wieder mitwirken. „Wir gehen bei ihm kein Risiko ein“, sagte Trainer Hansi Flick im „Kicker“. Lewandowski fällt wegen einer Bänder...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.