Weltmeister von 2006 : Francesco Totti beendet Karriere und bleibt AS Rom treu

vergrößern 1 von 1 Foto: Angelo Carconi 1 von 1

Der 40 Jahre alte italienische Fußball-Star wird in einer noch nicht genauer bezeichneten Funktion weiter seinem Club AS Rom treu bleiben. «Wir starten bei null. Ich brauche Zeit, um Schritt für Schritt herauszufinden, welche Rolle am besten zu mir passt», sagte Totti auf der Homepage des Hauptstadtvereins.

Totti gewann mit den Römern 2001 die italienische Meisterschaft sowie 2007 und 2008 den Pokal. Er erzielte allein in der Serie A 250 Treffer. Insgesamt bestritt er 786 Pflicht-Spiele für die Roma. Nach seinem letzten Spiel für AS Rom war spekuliert worden, ob Totti seine Karriere eventuell noch in den USA oder in Japan fortsetzen werde.

Totti bei Facebook

Mitteilung auf Homepage AS Rom (engl.)

von dpa

erstellt am 17.Jul.2017 | 22:02 Uhr