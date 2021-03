Bundesliga : Frankfurt in Leipzig wieder mit Kamada und Tuta

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt kann im Spitzenspiel bei RB Leipzig wieder auf Mittelfeldspieler Daichi Kamada und Verteidiger Tuta zurückgreifen.

Frankfurt am Main | Dies sagte Chefcoach Adi Hütter vor dem Gastspiel in Sachsen am Sonntag (15.30 Uhr/Sky). Kamada (Hexenschuss) und Tuta (Gesäßverletzung) waren beim 1:1 gegen den VfB Stuttgart in der vergangenen Woche nicht einsatzfähig gewesen. Weiterhin nicht dabei ist nur Außenverteidiger Almamy Touré, der mit einer Sehnenverletzung am Lendenmuskel mehrere Woche...

