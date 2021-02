22. Spieltag : Frankfurt schockt den FC Bayern: Neue Spannung im Titelkampf

Von wegen Münchner Alleingang zur nächsten Meisterschaft! Nach dem 1:2 in Frankfurt könnte der Vorsprung der Bayern zu Verfolger Leipzig auf zwei Punkte zusammenschrumpfen. In Gladbach kehrt nach dem 1:2 gegen Mainz keine Ruhe ein.

Frankfurt am Main | Die Münchner unterlagen am 22. Spieltag bei Eintracht Frankfurt mit 1:2 (0:2), ihr Vorsprung an der Tabellenspitze könnte damit am Sonntag auf zwei Punkte schrumpfen. Verfolger RB Leipzig muss dann bei Hertha BSC antreten (15.30 Uhr/Sky). Die Frankfurte...

