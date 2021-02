21. Spieltag : Frankfurt weiter nicht zu stoppen: Sieg gegen Köln

Eintracht Frankfurt ist auf dem Weg zur ersten Champions-League-Teilnahme weiter nicht zu stoppen.

Frankfurt am Main | Auch gegen Favoritenschreck 1. FC Köln setzten die Hessen mit einem 2:0 (0:0) die Serie von nun zehn Spielen ohne Niederlage in der Fußball-Bundesliga fort. Dies war der Eintracht letztmals in der Saison 1992/93 gelungen. Für den Sieg sorgten André Silv...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.