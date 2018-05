Sorge um Manchester Legende : Früherer Man United-Trainer Sir Alex Ferguson notoperiert

Der langjährige Erfolgstrainer von Manchester United Sir Alex Ferguson ist notoperiert worden. Der 76-Jährige hatte eine Gehirnblutung erlitten, wie der Club aus der englischen Premier League bekanntgab.

von dpa

06. Mai 2018, 07:31 Uhr

Die Operation sei «sehr gut verlaufen, aber er braucht eine Zeit intensive Pflege, um seine Genesung zu optimieren», teilte Man United mit. Ferguson hatte seine Trainerkarriere beim englischen Fußball-Rekordmeister vor fünf Jahren beendet. Zwischen 1986 und 2013 hatte er mit den Red Devils 13 Mal die Meisterschaft gewonnen.

«Wir werden Sir Alex und seine Lieben in diesen Zeiten in unseren Gedanken behalten und wir sind vereint in unserem Wunsch, dass er sich gut und schnell erholt», schrieb der Verein.