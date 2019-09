EM-Qualifikation : Abschlusstraining ohne Goretzka - Löw moniert Rasen

Ohne den verletzt abgereisten Leon Goretzka hat die deutsche Fußball-Nationalmannschaft das Abschlusstraining für das EM-Qualifikationsspiel gegen die Niederlande bestritten.

von dpa

05. September 2019, 19:32 Uhr

Nach dem Ausfall des Bayern-Profis standen Bundestrainer Joachim Löw am Donnerstagabend noch 18 Feldspieler und drei Torhüter bei der Übungseinheit zur Verfügung.

Löw wirkte gleich zu Trainingsbeginn unzufrieden mit der Qualität des Rasens im Hamburger Volksparkstadion. Mehrere Unebenheiten ließen die Bälle immer wieder verspringen. Unmittelbar vor dem DFB-Team hatte Gegner Niederlande dort trainiert. Beide Teams treffen am Freitag (20.45 Uhr/RTL) in der Gruppe C der EM-Qualifikation in der Arena des Hamburger SV aufeinander.

Deutschland hat bislang alle seine drei Spiele in der Ausscheidungsrunde für die EM 2020 gewonnen, darunter das Hinspiel in Amsterdam mit 3:2. Mit einem weiteren Sieg gegen Oranje kann die DFB-Auswahl den folgenden Gegner Nordirland von der Tabellenspitze verdrängen.