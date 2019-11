Bayern-Profi : Coman reist mit Muskelverletzung von Nationalelf ab

Offensivspieler Kingsley Coman vom FC Bayern München hat sich bei der französischen Fußball-Nationalmannschaft eine Muskelverletzung zugezogen und ist zu seinem Club zurückgekehrt.

von dpa

16. November 2019, 20:46 Uhr

Der 23 Jahre alte Flügelspieler werde im bedeutungslosen letzten Spiel der EM-Qualifikation gegen Albanien in Tirana nicht dabei sein, sagte Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps. «Er hat eine Muskelverletzung. Ich habe deshalb entschieden, ihn zu seinem Club zurückreisen zu lassen», erklärte der Coach.

Coman hatte beim mühsamen 2:1 (1:1) gegen Moldau am Donnerstag von Beginn an gespielt und war kurz vor Schluss ausgewechselt worden. Französischen Medienberichten zufolge verletzte sich der Bayern-Profi in der Partie am Oberschenkel. Für die Münchner bestritt der Franzose in dieser Saison bislang 16 Partien und erzielte drei Tore.