Fußball-Weltmeister : EM 2020: Franzosen bereiten sich in Clairefontaine vor

Fußball-Weltmeister Frankreich wird sein Camp bei der EM 2020 in der Heimat in Clairefontaine beziehen. Dies bestätigte Trainer Didier Deschamps unmittelbar nach der Auslosung in Bukarest.

von dpa

01. Dezember 2019, 08:58 Uhr

«Es bestand eine gute Chance, dass wir uns Clairefontaine vorbereiten, das wird nun der Fall sein», sagte der Coach. Frankreich, das anders als viele weitere Top-Nationen keiner der zwölf Gastgeber ist, hat mit Europameister Portugal und Ex-Weltmeister Deutschland zwar eine schwere Gruppe erwischt, muss aber nicht allzu weit reisen.

Der Auftakt findet am 16. Juni (21.00 Uhr) in München gegen Mit-Gastgeber Deutschland statt, die beiden weiteren Begegnungen wird der Finalist von 2016 am 20. Juni (15.00 Uhr, Gegner offen) und am 24. Juni gegen Portugal in Budapest bestreiten. Eine Heimreise ins Camp in Clairefontaine sei auch zwischen diesen beiden Partien möglich, betonte Deschamps.