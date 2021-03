Nationalmannschaft : Löw bleibt Löw bis zum Ende: Abschied nach EM

Eine Ära geht zu Ende! Joachim Löw hört nach der EM im Sommer als Bundestrainer auf. Der Rekordcoach geht nun doch auf eigenen Wunsch. Es werden bereits Nachfolger gehandelt.

Frankfurt am Main | Joachim Löw hat schon immer gemacht, was er will. Der Rekord-Bundestrainer und umjubelte Weltmeister-Macher von Rio 2014 bleibt sich ungeachtet rapider abgestürzter Sympathiewerte auch bei seinem nun doch plötzlichen Abschied selber treu. Nicht nach dem WM-Desaster in Russland 2018, nicht nach dem sportlichen Abstieg aus Europas Elite-Zirkel in der...

