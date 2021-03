Nationalmannschaft : Löw nominiert ersten Kader 2021: WM-Quali als EM-Testlauf

Der Start in die neue WM-Qualifikation ist für Joachim Löw ein wichtiger EM-Testlauf. Dabei kann der Bundestrainer nun doch mit seinen England-Legionären planen. Interessant sind einige Personalfragen.

Frankfurt am Main | Zehn Tage nach seiner Rücktrittsankündigung für die Zeit nach der Fußball-EM im Sommer nominiert Joachim Löw den Kader für den Länderspielauftakt der Nationalmannschaft 2021. Nach einer Genehmigung durch das Gesundheitsamt Duisburg kann der Bundestrainer einen Tag später auch auf seine in England aktiven Profis Ilkay Gündogan, Timo Werner, Kai Have...

