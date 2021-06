In der Kathedrale des Fußballs : Deutsche Nationalmannschaft ist seit 1975 im Wembley unbesiegt

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft muss im Achtelfinale der Europameisterschaft gegen England im Londoner Wembley-Stadion spielen. Ein Ort, an dem die DFB-Auswahl lange nicht mehr verloren hat.

Osnabrück | Robin Gosens stand da wie ein begossener Pudel. 2:2 gegen Ungarn, und das in strömendem Regen. Da zauberte ihm ein Gedanke ein Lächeln ins Gesicht: „Gegen England in Wembley – es gibt schlimmere Spiele“, befand der Linksaußen der DFB-Auswahl verschmitzt und fügte an: „Ich freue mich gigantisch drauf. Viel mehr geht nicht.“ Stimmt. Am Dienstag (18 U...

