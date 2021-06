Die ideale Kombination zur Nacht : TV-Kritik zur Fußball-EM: Die ARD hat den „Sportschau Club“ aufgewertet

Wenn man an das Grauen der Vergangenheit zurückdenkt, wirkt die Gegenwart gleich viel angenehmer. „Waldis Club“, zwischen 2006 und 2012 moderiert von der bayerischen ARD-Duz-Maschine Waldemar Hartmann, war bis zu seinem Ende das Betthupferl auf Stammtisch-Niveau nach den Spielen bei den großen Fußballturnieren. Keine Zote zu platt, kein Altherrenwitz zu abgeschmackt.

Mannheim | Danach wurde es unter Matthias Opdenhövel, Reinhold Beckmann, Gerhard Delling und dem jahrelangen Moderator Alexander Bommes zumindest erträglicher. Die in „Sportschau Club“ umbenannte Fußball-Late-Night gewann an Format, die Kalauerdichte nahm ab. In diesem Jahr hat die ARD etwas gewagt – und gewonnen. Die künftige Sportschau-Moderatorin Esther Se...

