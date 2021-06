„Vorsicht vor Konter und Standards“ : Ungarn-Experte Oenning von Ujpest Budapest glaubt an Sieg für Deutschland

Oliver Ruhnke via www.imago-images.de

„Ganz ehrlich: Ich hätte nicht erwartet, dass Ungarn in dieser schweren EM-Gruppe so gut mithält“, sagt Michael Oenning vor dem Duell der deutschen Nationalelf gegen die Magyaren an diesem Mittwochabend (21 Uhr). Dabei ist der Fußballehrer einer, der es hätte ahnen können: Der Ex-Trainer des 1. FC Nürnberg und des Hamburger SV coacht aktuell Ujpest Budapest, den frisch gebackenen Pokalsieger Ungarns.

Osnabrück/Budapest | „Die Jungs haben die Gunst der Stunde genutzt: Erstmals wieder von 66000 angefeuert zu werden, dazu mit Portugal und Frankreich Teams, die ihren Gegner ganz offensichtlich etwas unterschätzt haben“, blickt Oenning auf die euphorie-getriebenen Auftritte der Ungarn in jener Stadt zurück, in der er seit Weihnachten wieder arbeitet. Sein Engagement beim T...

