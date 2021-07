Vor dem EM-Halbfinale : Wie Schicksalsschläge und ein schwarzer Pullover die Dänen stärken

Der Außenseiter Dänemark geht mit einer besonderen Geschichte ins EM-Halbfinale. Weil Trainer Kasper Hjulmand mit Schicksalsschlägen umzugehen lernen musste, konnte er seine Spieler von der Last des Eriksen-Dramas befreien.

Frankfurt/London | Fußballer und ihr Aberglaube – eine abendfüllende Thematik. Als Kasper Hjulmand sich vor einen Laptop am Trainingscamp in Helsingør setzt, um via Zoom-Konferenz über das EM-Halbfinale zwischen England und Dänemark (Mittwoch, 21 Uhr/ZDF) zu sprechen, ist sehr bald die Rede von seinem schwarzen Pullover. Das gute Stück, mit Reißverschluss am Hals, trug ...

