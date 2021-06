Kommentar : Zum Kniefall der Stars bei der Fußball-EM: Eine Frage des Respekts

Die Debatte um die Kniefälle bei der Fußball-EM verraten so viel - findet unser Kommentator Benjamin Kraus. Es geht um Fragen der Toleranz und Offenheit, aber vor allem um die oft so missverstandene Kategorie des Respekts.

Osnabrück | Folgende Ereignisse um ein Testspiel kurz vor der EM erklären gut die Verwerfungen in der Kniefall-Debatte, vielleicht sogar ein Grundproblem unserer Zeit. Irland trat in Ungarn an, irische Spieler gingen auf die Knie, Fans in Budapest pfiffen und Viktor Orbán, Ungarns Präsident, ätzte: Man knie nur vor dem lieben Gott und für seine Liebste, jene Akti...

