EM-Partie #SWEPOL : Liveticker: Lewandowski erzielt den Anschlusstreffer für Polen

Wieder Spannung im Spiel: Erst erzielt Forsberg die vermeintliche Vorentscheidung aus dem Nichts, ehe Lewandowski kurze Zeit später den alten Spielstand wieder herstellt.

St. Petersburg | Die schwedische Fußball-Nationalmannschaft trifft in ihrem letzten Gruppenspiel am Mittwoch (18 Uhr/Magenta TV) in St. Petersburg auf Polen. Nachdem die Schweden durch die Ergebnisse in den anderen Gruppen bereits für das Achtelfinale qualifiziert sind, will Trainer Janne Andersson unbedingt den Gruppensieg. Aber nicht wegen eines vermeintlich leichte...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.