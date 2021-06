RUSDEN bei ARD und Magenta TV : Liveticker: Zwei Tore in drei Minuten – Dänemark überrennt Russland

In drei von vier Spielen wird bei der Fußball-EM am Montag noch ums Weiterkommen gekämpft. Verfolgen Sie hier die Partie Russland-Dänemark live.

Kopenhagen | Zum Abschluss der Gruppe B bei der Euro 2020 stehen sich in St. Petersburg am Montag ab 21 Uhr (Magenta TV) die bereits für die K.o.-Runde qualifizierten Belgier und die aktuell drittplatzierten EM-Debütanten aus Finnland gegenüber. Tabellenschlusslicht Dänemark spielt zeitgleich (ARD und Magenta TV) in Kopenhagen gegen Russland – und hat trotz null P...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.