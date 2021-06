EM-Achtelfinale #NEDCZE : Intelligent gespielt: Tschechien wirft Oranje aus Turnier

Die Niederländer wollen den ganz großen Coup bei dieser EM. Im Achtelfinale treffen sie auf Tschechien. Verfolgen Sie das Spiel im Liveticker.

Budapest | Oh weh, Oranje! Nach einem Rot-Schock ist der vage Titeltraum der Niederlande bei der Fußball-EM gegen Patrik Schicks Tschechen schon im Achtelfinale zerplatzt. Die ideenlose Mannschaft von Kapitän Georginio Wijnaldum scheiterte nach 35-minütiger Unterzahl am Sonntag in Budapest mit 0:2 (0:0) an ihrem Angstgegner. Tomas Holes (68.) und Bayer Leverkuse...

